Арабская авиакомпания запретила пассажирам носить шорты и другую открытую одежду

Авиакомпания Саудовской Аравии Saudia Airlines объявила о введении дресс-кода для пассажиров. Новые правила опубликованы на сайте перевозчика, сообщает BBC News.

Путешественникам запретили появляться на бортах лайнеров Saudia Airlines в одежде, которая может вызвать дискомфорт или оскорбить их попутчиков.

Женщины должны носить наряды, закрывающие руки и ноги. Кроме того, их одежда не должна быть слишком прозрачной или обтягивающей. Пассажирам мужского пола нельзя надевать шорты.

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Отмечается, что Saudia Airlines оставляет за собой право отказывать в перелете и снимать с рейсов туристов, не соблюдающих дресс-код.

Ряд пользователей Twitter негативно отреагировали на данные меры. Один микроблогер задался вопросом, как Саудовская Аравия может одновременно привлекать в страну зарубежных гостей и при этом указывать, как им следует одеваться.

Другой пользователь поинтересовался, будет ли такой же дресс-код введен для бортпроводниц. "Стюардессам придется ходить в абайе?", - написал он.

Вместе с тем, инициатива также нашла и поддержку среди пользователей Twitter.

Ранее УНИАН сообщал, что Администрация транспортной безопасности США полностью сняла запрет на провоз ноутбуков и других крупногабаритных электронных устройств на рейсах с Ближнего Востока.

Последней авиакомпанией из девяти, с которой сняли запрет, стала Saudi Arabian Airlines.