Трамп: ядерный арсенал США сейчас мощнее, чем когда-либо прежде
15:50, 09 августа 2017Мир
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Трамп заявил, что его первым указом было восстановить и модернизировать ядерный арсенал.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявляет, что ядерный арсенал США сейчас мощнее, чем когда-либо прежде. Об этом глава Белого дома сообщил в Twitter.
«Моим первым указом в качестве президента было восстановить и модернизировать наш ядерный арсенал. Теперь он намного сильнее и мощнее, чем когда-либо прежде», - отметил Трамп.
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«Надеюсь, нам никогда не придется пользоваться этой силой», - написал он и выразил убеждение, что никогда не наступят те времена, когда США перестанут быть «самой мощной нацией в мире».
Как сообщал УНИАН, Трамп заявил, что если КНДР продолжит угрожать США, то ее ждет «огонь и ярость» Вашингтона.
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