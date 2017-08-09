Трамп: ядерный арсенал США сейчас мощнее, чем когда-либо прежде

Президент США Дональд Трамп заявляет, что ядерный арсенал США сейчас мощнее, чем когда-либо прежде. Об этом глава Белого дома сообщил в Twitter.

«Моим первым указом в качестве президента было восстановить и модернизировать наш ядерный арсенал. Теперь он намного сильнее и мощнее, чем когда-либо прежде», - отметил Трамп.

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«Надеюсь, нам никогда не придется пользоваться этой силой», - написал он и выразил убеждение, что никогда не наступят те времена, когда США перестанут быть «самой мощной нацией в мире».

Как сообщал УНИАН, Трамп заявил, что если КНДР продолжит угрожать США, то ее ждет «огонь и ярость» Вашингтона.