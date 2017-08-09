В НАТО и Грузии осудили визит Путина в непризнанную Абхазию

В НАТО осудили визит президента России Владимира Путина в непризнанную республику Абхазия в девятую годовщину вооруженной агрессии РФ против Грузии, передает Reuters."Визит президента Путина в грузинский регион Абхазия в девятую годовщину вооруженного конфликта подрывает попытки международного сообщества найти мирное и согласованное решение конфликта", - заявил представитель Альянса.

Читайте такжеВ Грузии заявили о размещении Россией дополнительных ракетных комплексов С-300 в АбхазииКроме этого, как передает "Грузия Online", поездку российского президента раскритиковал МИД Грузии. Ведомство заявило, что визит российского президента является продолжением целенаправленной политики Москвы против Грузии.

"Подобное циничное действие в девятую годовщину августовской войны служит узакониванию с российской стороны насильственного изменения государственных границ суверенного государства путем военной агрессии, этнической чистки и оккупации. Этим ходом Кремль также безрезультатно пытается поддержать, и легитимизировать свои оккупационные режимы", - отмечается в заявлении МИДа.

Как сообщал УНИАН,Путин прибыл в Абхазию накануне, этот визит стал первым с 2013 года. Российский президент встретился с лидером непризнанной республики Раулем Хаджимбою, заявив, что между Москвой и Сухуми сложились "совершенно особые отношения".