КНДР успешно создала ядерный заряд для баллистических ракет - СМИ

Северная Корея успешно создала небольшую ядерную боеголовку, которая может быть установлена внутри их ракет, сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников разведслужб.

Издание приводит сведения из документа министерства обороны США от 28 июля, в котором собраны данные по военным возможностям Северной Кореи.

Читайте такжеСША и Южная Корея намерены усилить давление на КНДР

По данным анализа разведывательного управления Пентагона, ядерный заряд может быть установлен в том числе и на межконтинентальные баллистические ракеты.

Отмечается, что эту информацию подтвердили изданию два американских чиновника, знакомых с ситуацией.

При этом пока нет точной информации о том, были ли успешные испытания уменьшенной версии боеголовки. КНДР еще в прошлом году заявляла, что ей это удалось.

Также WP утверждает, что в документе дается новая оценка числа ядерных зарядов, имеющихся в распоряжении у северокорейского режима. По последним данным Вашингтона, это примерно 60 боеголовок. Тем не менее некоторые независимые эксперты считают это число завышенным.