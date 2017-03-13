В оккупированной Россией Абхазии состоялись "парламентские выборы"

Как сообщает «Радио Свобода», чиновники заявляют, что в выборах приняли участие 137 кандидатов от четырех политических партий для получения 35 мест в Народном собрании.

Местные СМИ сообщили, что 27 членов старого состава «парламента» стремятся переизбрания.

По словам представителей «власти», предварительные результаты голосования ожидаются 13 марта.

Абхазия использует президентскую политическую систему, поэтому среди основных обязанностей парламента – принятие законов, утверждение годового бюджета и утверждение кандидатур, предложенных президентом на должность генерального прокурора и председателя Национального банка.

Черноморский регион имеет население чуть менее 250 тысяч человек и борется с экономической стагнацией и упадком инфраструктуры, что усугубляется отсутствием инвестиций; высоким уровнем безработицы, ростом преступности и наркомании.

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Это в значительной степени зависит от экспорта и туризма из России.

Россия признала Абхазию и еще один сепаратистский регион Грузии, Южную Осетию, независимыми странами после 5-дневной российско-грузинской войны с Грузией в 2008 году. Кроме России, независимость этих регионов признали еще три государства – Никарагуа, Венесуэла и Науру.

Москва имеет тысячи военнослужащих в обоих регионах. НАТО и западные правительства заявляют, что эти военные контингенты нарушают соглашение о прекращении боевых действий, достигнутое при посредничестве ЕС.

США и Запад считают Абхазию и Южную Осетию частями Грузии и не признают результаты выборов, проведенных в этих двух регионах.