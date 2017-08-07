Турция не планирует в следующем году возвращаться на Евровидение
21:01, 07 августа 2017Мир
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Вице-премьер Турции Бекир Боздаг опроверг сообщения об окончании протеста и участии в конкурсе.
Финал Евровидения-2017 / Фото УНИАН
Турция не участвует в «Евровидении» с 2012 года в знак протеста против обновленной системы голосования, сообщает Hurriyet Daily News.
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О потенциальном возвращении страны в конкурс заявила местная рок-группа Manga, которая не исключила, что представит Турцию на «Евровидении-2018» в Лиссабоне.
В свою очередь вице-премьер Турции Бекир Боздаг опроверг сообщения об окончании протеста и участии в конкурсе.
«На данный момент ничего такого нет», – сказал он.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, Европейский вещательный союз внес ряд изменений в правила «Евровидения».
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