Турция не планирует в следующем году возвращаться на Евровидение

Турция не участвует в «Евровидении» с 2012 года в знак протеста против обновленной системы голосования, сообщает Hurriyet Daily News.

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О потенциальном возвращении страны в конкурс заявила местная рок-группа Manga, которая не исключила, что представит Турцию на «Евровидении-2018» в Лиссабоне.

В свою очередь вице-премьер Турции Бекир Боздаг опроверг сообщения об окончании протеста и участии в конкурсе.

«На данный момент ничего такого нет», – сказал он.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, Европейский вещательный союз внес ряд изменений в правила «Евровидения».