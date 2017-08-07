Турция не планирует в следующем году возвращаться на Евровидение

21:01, 07 августа 2017
Мир
702 0

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг опроверг сообщения об окончании протеста и участии в конкурсе.

Финал Евровидения-2017 начнется в 22:00 / Фото УНИАН

Турция не участвует в «Евровидении» с 2012 года в знак протеста против обновленной системы голосования, сообщает Hurriyet Daily News.

Читайте такжеПоставили точку: организаторы Евровидения отвергли фантазии РФ, что Самойлова изменила правила конкурса

О потенциальном возвращении страны в конкурс заявила местная рок-группа Manga, которая не исключила, что представит Турцию на «Евровидении-2018» в Лиссабоне.

В свою очередь вице-премьер Турции Бекир Боздаг опроверг сообщения об окончании протеста и участии в конкурсе.

«На данный момент ничего такого нет», – сказал он.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, Европейский вещательный союз внес ряд изменений в правила «Евровидения».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Евровидение в Киеве#Турция и Евровидение