В Калифорнии загорелся химический завод
03:43, 07 августа 2017Мир
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Во время возгорания в помещении находились несколько рабочих, из никто не пострадал.
Пожар на химическом заводе Gar Tootelian / фото twitter.com/FresnoCoFire
На химическом заводе Gar Tootelian в округе Фресно, штат Калифорния, произошел крупный пожар.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание The Fresno Bee.
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По данным издания, из-за пожара, который разрушил 25% комплекса площадью более 4500 кв.м., завод понес ущерб в более чем $2 млн. К тушению огня были привлечены более 100 пожарных.
#CrawfordFire contained ,releasing some resources. Crews will continue to overhaul pic.twitter.com/eqZN53NAcG— CALFIRE/FresnoCoFire (@FresnoCoFire) August 6, 2017
Во время возгорания в помещении находились несколько рабочих, из никто не пострадал. В настоящее время выясняются причины произошедшего.
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