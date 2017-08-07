В Калифорнии загорелся химический завод

На химическом заводе Gar Tootelian в округе Фресно, штат Калифорния, произошел крупный пожар.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание The Fresno Bee.

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По данным издания, из-за пожара, который разрушил 25% комплекса площадью более 4500 кв.м., завод понес ущерб в более чем $2 млн. К тушению огня были привлечены более 100 пожарных.

Во время возгорания в помещении находились несколько рабочих, из никто не пострадал. В настоящее время выясняются причины произошедшего.