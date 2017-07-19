В Турции в школьную программу включили изучение джихада, исключив теорию эволюции

Из финальной версии школьной программы в Турции убрали понятие эволюции, зато в школах будут изучать понятие джихада. Об этом сообщил министр образования Турции Исмет Йылмаз, передает Европейская правда со ссылкой на Hurriyet daily news.

Для первых, пятых и девятых классов новая программа будет введена уже в ближайшем учебном году. Остальные классы перейдут на новую программу в 2018-19 учебном году.

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"Джихад это элемент нашей религии, он в нашей религии. Обязанность Министерства образования - правильно преподавать каждое понятие, как оно того заслуживает. Наша работа также заключается в исправлении вещей, которые неправильно воспринимаются", - сказал министр.

Говоря о противоречивом решении об исключении из программы изучения эволюции, Йылмаз заявил, что эволюцию исключили из программы, поскольку для ее понимания нужен другой уровень знаний, чем у школьников, для которых она не является актуальной.

Кроме того, в школьную программу включили информацию о неудачной попытке переворота в прошлом году, организацию Фетхуллаха Гюлена, Рабочую партию Курдистана " и "Исламское государство".