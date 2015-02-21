В Дубае горел самый высокий жилой дом в мире

Пожар, который вспыхнул в жилом небоскребе «Факел» (The Torch), расположенном в крупнейшем городе ОАЭ Дубае, был потушен за 3 часа.

Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на телеканал CNN в субботу, 21 февраля.

В управлении по делам гражданской обороны Дубая заявили, что погибших и пострадавших нет. Жильцы небоскреба, а также двух соседних башен были эвакуированы. Все дороги, ведущие к зданию, перекрыла полиция.

О причинах возгорания пока не сообщается. В правоохранительных органах отметили, что пламя распространилось на 20 этажей из-за сильного ветра.

Возгорание произошло на 50-м этаже небоскреба высотой около 336 метров.

Построенный в Дубае в 2011 году, «Факел» был признан самым высоким жилым зданием в мире. В нем располагается 676 апартаментов.