В Дубае горел самый высокий жилой дом в мире
Возгорание произошло на 50-м этаже небоскреба высотой около 336 метров
Пожар, который вспыхнул в жилом небоскребе «Факел» (The Torch), расположенном в крупнейшем городе ОАЭ Дубае, был потушен за 3 часа.
Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на телеканал CNN в субботу, 21 февраля.
В управлении по делам гражданской обороны Дубая заявили, что погибших и пострадавших нет. Жильцы небоскреба, а также двух соседних башен были эвакуированы. Все дороги, ведущие к зданию, перекрыла полиция.
О причинах возгорания пока не сообщается. В правоохранительных органах отметили, что пламя распространилось на 20 этажей из-за сильного ветра.
Возгорание произошло на 50-м этаже небоскреба высотой около 336 метров.
Построенный в Дубае в 2011 году, «Факел» был признан самым высоким жилым зданием в мире. В нем располагается 676 апартаментов.
Fire engulfs one of Dubai's highest residential towers #TorchTowerpic.twitter.com/OyFVC78w85
— Asma (@LibyanBentBladi) 21 февраля 2015
Oh man and it's called Torch Tower :/ The world's tallest residential tower is on fire http://t.co/cxomqo1MCo#Dubaipic.twitter.com/dZMc8PAQW6
— Stefan (@petroweaver) 21 февраля 2015