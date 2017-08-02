США проведут испытания межконтинентальной баллистической ракеты

Ранним утром в среду на американской базе ВВС Вандерберг произойдет тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом со ссылкой на пресс-релиз военной базы сообщает CBS.

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Запуск ракеты Minuteman III будет проходить между полуночью и 6 утра по местному времени.

Эти ракетные испытания происходят менее чем через неделю после того, как Северная Корея запустила свою вторую МБР, которая, по словам военных экспертов, могла достичь Лос-Анджелеса.

Ранее с базы Ванденберг уже провели несколько пробных запусков Minuteman, последние из которых состоялись 26 апреля и 3 мая. Эти две ракеты преодолели около 6760 км к атоллу Кваджалейн на Маршалловых островах Тихого океана.

Пуск Minuteman III предназначен для "проверки и проверки эффективности, готовности и точности системы оружия". Межконтинентальные баллистические ракеты - одна из трех ветвей ядерной триады США наряду со стратегическими бомбардировщиками и подводными лодками с баллистическими ракетами.

Как сообщал УНИАН, КНДР 28 июля осуществила запуск баллистической ракеты, которая могла упасть в исключительной экономической зоне Японии. В ответ на северокорейское ракетное испытание США и Южная Корея произвели учебные пуски ракет.