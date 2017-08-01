Греция и Египет начали совместные учения в Средиземном море

Вооруженные силы Греции и Египта начали совместные учения в Средиземном море, передает Анадолу. Как сообщил представитель египетской армии полковник Темир ар-Рифаи, в учениях под названием «Медуза-2017» примут участие Военно-воздушные и военно-морские силы Греции и Египта.

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Информация о дате начала и окончания учений не предоставлена.

Подобные учения также проводились Египтом и Грецией в 2015 и 2016 году.

После прихода к власти президента Египта Абдельфаттаха ас-Сиси в отношениях двух стран наблюдается заметное улучшение.