Спустя 20 лет режиссер Джеймс Кэмерон снова взялся за "Титаник"

В 2017 году "Титаник", культовая мелодрама Джеймса Кэмерона 1997 года, в свое время завоевавшая почти рекордные 11 "Оскаров", отмечает 20-летний юбилей.

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В честь торжественной даты сам Кэмерон займется интересной задачей: вместе с телеканалом National Geographic режиссер собирается снять документальный фильм, в котором разберет фактические ошибки "Титаника".

Режиссер подчеркнул, что, работая над съемками "Титаника", он старался как можно точнее воссоздать реальную трагедию вплоть до мелочей – и вот теперь в новом документальном фильме попытается выяснить, насколько ему это удалось.

"Я создавал настоящий шедевр. Мне нужно было оставаться приближенным к реальности, хотя бы из уважения к многочисленным жертвам катастрофы, ради их наследия. Но был ли я достаточно точным? Теперь при помощи National Geographic, последних исследований и новых технологий мы это проверим", пояснил Кэмерон. Когда именно он собирается выпустить документальную ленту, пока неизвестно.