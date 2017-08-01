Во Франции при невыясненных обстоятельствах умерли переехавшие из России супруги

В городе Дуэ на севере Франции (департамент Нор) найдены тела семейной пары из России, которая погибла при невыясненных обстоятельствах. Об этом сообщает местное издание La voix du Nord, передает РБК.

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Тела 52-летнего мужчины и 54-летней женщины найдены в запертой квартире в городе Дуэ после того, как полиция и пожарные вскрыли дверь. Мужчина был найден повешенным, а тело женщины лежало на кровати. По оценке правоохранителей, тела пролежали в помещении не меньше недели, так как успели частично разложиться из-за жары. Эксперты не обнаружили признаков насилия, прорабатывается версия о суициде.

В полицию обратились друзья погибших, так как они долгое время не получали вестей от россиян. Тела погибших, проживших во Франции около 15 лет, доставлены для вскрытия и установления причины смерти в центр судебной медицины города Лилль.