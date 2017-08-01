Рассылали письме от имени Visa и MasterCard: российские хакеры атаковали более 250 компаний в мире

Российские хакеры из группировки Cobalt в первом полугодии 2017-го совершили атаки на более 250 организаций по всему миру, рассылая письма от имени Visa и MasterCard, сообщает РБК.

Группировка разослала фишинговые письма, содержащие зараженные файлы, более чем 3 тыс. получателей из 250 компаний в 12 странах мира.

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Хакеры атакуют не только банки, но и биржи, страховые компании, инвестиционные фонды и другие организации.

Как сообщал УНИАН ранее, российские разведчики пытались шпионить за избирательной кампанией президента Франции Эммануэля Макрона в начале этого года, создав фальшивых персонажей в Facebook. Об этом агентству Reuters сообщил американский конгрессмен и еще двое собеседников. Около двух десятков учетных записей Facebook было создано для слежки за должностными лицами команды Макрона и другими приближенными к нему, поскольку он опережал крайне националистическую Марин Ле Пен и других противников в двухраундовых выборах, сообщили источники агентства.