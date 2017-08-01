Задержанные в Нидерландах украинцы с фальшивыми евро отказались от помощи посольства

Задержанные в нидерландском аэропорту украинцы с украденными кредитками и фальшивыми евро отказались от помощи украинского посольства. Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили в Посольстве Украины в Нидерландах.

«Они действительно задержаны, от помощи посольства отказались. В этой связи, в соответствии с законодательством по защите персональных данных, полиция Нидерландов не может нам передать информацию о характере обвинений», - констатировали в посольстве.

Вместе с тем, задержанным все же предоставляется защита.

«Если они к нам обратятся, мы будем участвовать», - отметили в диппредставительстве.

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Как сообщал УНИАН, 31 июля в Амстердамском аэропорту «Схипол» полиция задержала двух граждан Украины с украденными кредитными карточками и фальшивыми евро. 31-летний и 47-летний украинцы летели из Киева в Испанию с пересадкой в «​​Схиполе». На борту самолета они решили приобрести товары Duty Free. Подозрение возникло, когда первая оплата карточкой была отклонена. Во время второй попытки члены экипажа проверили карточку и выяснили, что она заявлена ​​как украденная. Об этом было сообщено руководству аэропорта «Схипол». После того, как самолет приземлился, украинцы были арестованы. Во время обыска оказалось, что в целом они имели при себе 33 украденные кредитные карты и 6000 фальшивых евро.