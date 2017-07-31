Китай ответил Трампу: не мы создали ядерную проблему с КНДР

В Министерстве иностранных дел Китая отреагировали на запись президента США Дональда Трампа в Twitter о том, что он “очень разочарован” в Китае, который “не сделал ничего” после последнего теста межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореей. В МИД заявили, что ядерная проблема Северной Кореи не возникла из-за Китая и что всем нужно работать вместе, чтобы найти решение, сообщает Reuters.

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В заявлении китайского дипломатического ведомства также отмечается, что Пекин все больше разочаровывается в критике от США и Японии, которые считают, что Китай пассивен перед лицом ядерной угрозы от КНДР.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп раскритиковал руководство Китая за то, что оно не решает проблемы, возникшие из-за ракетных испытаний в Северной Корее. По словам президента США, Китай ничего не делает, чтобы решить северокорейскую проблему, а "только говорит".