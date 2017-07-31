В Испании сотрудница банка за 25 лет похитила у россиянина €1,2 миллиона

В испанском муниципалитете Альморади (провинция Аликанте) арестовали 51-летнюю сотрудницу одного из банков, которая за 25 лет похитила у россиянина €1,28 млн. Об этом сообщает испанское издание El Pais со ссылкой на Гражданскую гвардию города, передает РБК.

Сотрудники полиции установили, что задержанная похитила деньги со счета, открытого гражданином России еще в 80-х годах. Полиция не приводит название банка, но подтверждает, что сумма похищенных денег составляет €1,28 млн ($1,5 млн).

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Мужчина обнаружил факт хищения в июне 2016 года, когда хотел перевести деньги в другой банк. Следствие выяснило, что каждый раз, когда он приезжал в Испанию, он обращался за выписками в отделение банка в Рохалес (город в провинции Аликанте), а его знакомая сотрудница их фальсифицировала.

Он ничего не подозревал, поскольку выписки казались ему «нормальными», а с сотрудницей банка он поддерживал «доверительные отношения» с 1992 года. Однако в последний раз он запросил более детальную выписку и обнаружил, что в общей сложности потерял более €1,28 млн. После того, как 80-летний россиянин обратился в Гражданскую гвардию Аликанте с подозрением, что сотрудник банка, в котором у него открыт счет, похищает его деньги, началось расследование.

По данным сотрудников Гражданской гвардии, в течении 25 лет сотрудница банка жила «далеко за пределами своих возможностей» - имела дорогой автомобиль, ездила в экзотические страны вместе со своим партнером, чем они не стеснялись хвастаться в соцсетях.