Треть жителей ЕС не может позволить себе недельный отпуск - опрос

Значительное количество граждан ЕС из Восточной и Южной Европы не может позволить себе недельный ежегодный "праздник" - отпуск в семь дней. Об этом свидетельствуют новые данные опроса Евростата, передает Euractiv.

Согласно результатам опроса, примерно треть (32,9%) населения ЕС не может позволить себе такую паузу в работе. Однако этот показатель снизился на 5,1% за последние 5 лет.

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Самые низкие показатели были зафиксированы в Северной Европе: Швеция на первом месте (8,2%), после нее - Люксембург (13,1% в 2015 году), Дания (13,7%), Финляндия (14,2%), Австрия (15,4%) и Нидерланды ( 16,2%).

Самая худшая ситуация - в Румынии (66,6%) и Хорватии (62,8%). В то же время в Евростате отметили, что процент людей, которые не могут позволить себе отпуск, за последние 5 лет снизился.