Новые антитеррористические рейды в Турции: за неделю задержали более тысячи человек

За прошедшую неделю в Турции задержали 1098 человек, которых подозревают в связях с террористами. Об этом заявило министерство внутренних дел страны в понедельник, 31 июля, передает DW.

По данным министерства, 831 особа была задержана из-за подозрения в связях с движением проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара возлагает ответственность за подготовку путча в июле 2016 года.

Еще 213 человек были задержаны за подозрение в связях с запрещенной Рабочей партией Курдистана (РПК), которая ведет войну с правительственными силами Турции на протяжении последних тридцати лет. 46 человек задержали по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство", а еще восемь человек задержали за возможные связи с "левацкими террористическими группировками".

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Как известно, после провальной попытки военного переворота в Турции в июле 2016 года, в стране объявили чрезвычайное положение, которое длится до сих пор. Во время действия режима чрезвычайного положения было арестовано около 50 тысяч человек, которых подозревают в связях с движением Гюлена.

Свыше 150 тысяч были уволены с государственной службы или лишены воинских званий. Критики режима Реджепа Тайипа Эрдогана неоднократно заявляли, что правительство только прикрывается поиском террористов, а на самом деле ведет расправу с оппозицией. Турция подчеркивает, что масштабы чисток оправданы теми угрозами, с которыми сталкивается государство.