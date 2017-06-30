В Уэльсе ищут владельца лотерейного билета, выигравшего миллион

Организаторы лотереи EuroMillions ведут поиски владельца невостребованного выигрыша в размере миллион фунтов (почти $1,3 млн), передает Би-би-си. Приз выпал на лотерейный билет, приобретенный в графстве Мертир-Тидфил в южном Уэльсе.

Читайте такжеПенсионер сорвал самый большой джекпот в истории лотерей Нью-ЙоркаУ владельца счастливого билета остается время востребовать миллион фунтов до 2 августа. После этого срока билет будет аннулирован.

"Мы призываем всех еще раз проверить свои старые билеты или поискать, не завалялся ли где-то билет EuroMillions", - сказал Энди Картер, главный советник Национальной лотереи.

"Этот приз может изменить кому-то жизнь и сделать мечты реальностью", - напомнил он.

Если до 2 августа никто не востребует выигрыш, миллион фунтов с начисленными на них процентами будет направлен на проекты, финансируемые Национальной лотереей по всей Британии.