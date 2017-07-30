В Испании в результате взрыва газа в жилом доме погиб один человек, восемь ранены (видео)

В Наварре (автономная область на севере Испании) в Пуэнте-ла-Рейна сегодня ночью в результате взрыва газа в жилом доме погиб один человек, восемь ранены. Как сообщает El Mundo, взрыв и пожар произошли в воскресенье около 1:30 (по местному времени) на улице, где проходили местные празднества.

Погибший 80-летний мужчина был, вероятно, жителем дома, его тело было найдено на первом этаже здания. Большая сила взрыва вызвала ранения восьми человек, пострадавших от попадания обломков и стекла от снесенной фасадной стены дома.

Читайте такжеВ Белой Церкви возле дома произошел взрыв: пострадали супруги (фото)

Четверо из них были доставлены в больницу каретами «скорой помощи», один - в тяжелом состоянии. Еще четверо получили медицинскую помощь без госпитализации.

Как сообщал УНИАН, в квартире во Львове произошел взрыв газа. В результате взрыва была травмирована хозяйка – женщина 1946 года рождения, которую с ожогами госпитализировали в 8-ю городскую клиническую больницу.