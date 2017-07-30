В Китае прошел военный парад при участии 12 тысяч военнослужащих (фоторепортаж)

В Китае прошел юбилейный военный парад Народно-освободительной армии Китая с демонстрацией новой техники, в том числе межконтинентальной. Об этом сообщает DW.

Это был первый парад, проведенный на военной базе. Посвящался он 90-летию образования армии Китая. Более 40 процентов техники было представлено на нем впервые.

Парад, подготовка к которому до последнего момента была засекречена, прошел в воскресенье, 30 июля, не в столице страны, а на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия на полигоне Чжужихе.

Участие в нем приняли свыше 12 тысяч военнослужащих, а также было задействовано 129 военных самолетов, 571 единица наземной техники. Среди демонстрируемой новой техники - новая межконтинентальная баллистическая ракета DF-31AG.

Читайте такжеПариж отмечает военным парадом День взятия Бастилии (фоторепортаж)

Парад принял председатель КНР Си Цзиньпин. Выступая перед солдатами, руководитель Китая заявил, что НОАК, днем создания которой считается 1 августа 1927 года, "способна победить всех захватчиков и защитить интересы Китая и его национальный суверенитет".

Как отмечается, в марте 2017 года в Китае был утвержден самый высокий военный бюджет за всю историю страны. Он составил 142 млрд евро. Вместе с тем, увеличение расходов на оборону на 7% является самым низким показателем за последние двадцать лет. Модернизация вооруженных сил предполагает сокращение численного состава военнослужащих на 300 тысяч человек. Несмотря на это, НОАК остается крупнейшей в мире армией с около 2 млн человек.

По данным исследования, представленного недавно берлинским институтом MERICS, занимающимся изучением современной политики Китая, НОАК готова к действиям далеко за границами страны. На протяжении десятилетий Пекин провозглашал политику неприсоединения. Теперь, отмечают авторы исследования, Китай намерен активно участвовать в создании мировой системы безопасности.