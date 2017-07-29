В Таллине начали курсировать беспилотные автобусы

В рамках пилотного проекта для перевозки пассажиров в Таллине в субботу начали курсировать беспилотные автобусы, сообщает Европейская правда.

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Автобусы будут бесплатно возить пассажиров шесть дней в неделю на маршруте "Котел культуры - бульвар Мэри".

Одновременно на маршруте курсируют два автобуса. Один вмещает восемь пассажиров. Вход обеспечен и для пассажиров на инвалидных колясках. В каждом автобусе работает проводник, который знакомит пассажиров с новой технологией.

Беспилотные автобусы появились в рамках программы председательства страны в совете ЕС. Одним из фокусов председательства является развитие технологий и их влияние на общества.

Пилотный проект будет длиться до конца августа, его стоимость - около 100 тысяч евро.