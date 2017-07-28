Иран успешно провел запуск космической ракеты-носителя

Иран провел успешное испытание запуска ракеты, которая может вывести спутник на орбиту, сообщает ZN.ua со ссылкой на Reuters.

"Космический центр Имама Хомейни был официально открыт успешным испытанием космического аппарата Симорг (Феникс). Симорг может разместить спутник весом до 250 кг (550 фунтов) на орбите 500 км (311 миль)", - говорится в сообщении государственного телевидения.

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Первый стационарный стартовый комплекс Ирана находится на Национальном космодроме имени "Имама Хомейни", в котором осуществляется все этапы подготовки, запуска и контроля спутников.

Техническое оснащение нового космодрома соответствует современным стандартам и в окончательной фазы способен выводить спутники на низкую опорную орбиту.

Отмечается, что запуск ракеты может вызвать дополнительную напряженность в отношениях с США.

Как сообщал УНИАН ранее, Иран объявил о начале нового ракетного проекта, несмотря на обострение отношений с США.

Так, министр обороны страны Хосейн Дехган заявил на торжественной церемонии, что начинается производство ракеты "Сайяд-3", высота полета которой составит 27 километров. По словам министра, она сможет поражать боевые самолеты, "беспилотники", крылатые ракеты и вертолеты.