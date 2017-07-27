Глава МИД Великобритании рассказал о готовности отправить войска в Азию

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что королевство готово разместить войска в Азии в условиях напряженности в регионе после выхода страны из состава Европейского Союза (Brexit). Об этом сообщает Sky News.

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Джонсон завершает девятидневный тур по Японии, Новой Зеландии и Австралии, в рамках налаживания новых торговых отношений после Великобритании из ЕС.

«Люди хотят участия страны, которая готова развернуть свои военные силы в этом районе, также, как и мы», — отметил глава британского МИДа.