Глава МИД Великобритании рассказал о готовности отправить войска в Азию
13:48, 27 июля 2017Мир
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Это может произойти сразу после Brexit.
Борис Джонсон / REUTERS
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что королевство готово разместить войска в Азии в условиях напряженности в регионе после выхода страны из состава Европейского Союза (Brexit). Об этом сообщает Sky News.
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Джонсон завершает девятидневный тур по Японии, Новой Зеландии и Австралии, в рамках налаживания новых торговых отношений после Великобритании из ЕС.
«Люди хотят участия страны, которая готова развернуть свои военные силы в этом районе, также, как и мы», — отметил глава британского МИДа.
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