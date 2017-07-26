В МИД Франции заявили, что санкции США против России могут нарушать международное право

Во Франции считают, что новые санкции США против Ирана, России и Северной Кореи могут нарушать международное право в связи с их экстерриториальным охватом. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерство иностранных дел Франции.

«Этот законопроект, в случае его принятия, позволит принятие мер в отношении европейских физических или юридических лиц в связи с ситуациями, которые не имеют никакой связи с Соединенными Штатами», - говорится в сообщении министерства.

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В ведомстве подчеркнули, что экстерриториальное содержание этого текста не соответствует международному праву.

«Мы оспаривали подобные тексты, которые принимались в прошлом", - отметили в МИД Франции.

В министерстве также заявили, что Франция будет обсуждать этот вопрос с Еврокомиссией и с партнерами по ЕС.

Как сообщал УНИАН ранее, палата представителей США 25 июля проголосовала за новые санкции против России, Ирана и КНДР, проект которых был согласован в июле.