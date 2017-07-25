СМИ узнали, когда на экраны выйдет новый фильм о Джеймсе Бонде

Лента о Джеймсе Бонде от студий Metro-Goldwyn-Mayer и Eon Productions вернется на экраны в 2019 году, пишет Variety.

Издание сообщает, что 25 фильм о легендарном шпионе выйдет 8 ноября 2019 года.

Компании заявили, что дополнительные подробности относительно выхода фильма, в том числе даты международного выпуска, режиссера будут объявлены позже.

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При этом, что касается исполнителя главной роли, то инсайдеры считают, что есть высокий шанс, что Крейг вернется в ленту.

Как сообщал УНИАН ранее, Дэниел Крейг со дня на день готовый подписать договор на съемки в продолжении "бондианы" - продюсеру Барбаре Брокколи удалось после многомесячных переговоров уговорить актера уже в пятый раз сыграть роль агента 007. По данным Mirror, для того, чтобы уговорить актера, продюсеры заручились поддержкой его жены Рэйчел Вайс, которая одобрила идею.

По утверждению актера, его заявления о том, что «он лучше вскроет себе вены, чем снимется в фильме об агенте 007» были сделаны, ранее сгоряча. «Это было на следующий день после завершения съемок «Спектра». Я не был дома целый год», - сказал он.