Бывший пресс-секретарь Трампа сравнил Белый дом с кухней, где не может быть "много поваров"

Шон Спайсер, бывший пресс-секретарь Белого дома, в интервью Fox News объяснил свое решение покинуть пост.

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«Я подумал, что это в интересах нашего отдела по связям с общественностью, нашей пресс-службы, чтобы не было слишком много поваров на одной кухне», - сказал Спайсер.

При этом ранее сообщалось, что он покинул свой пост из-за несогласия с назначением Энтони Скарамуччи в качестве директора по коммуникациям Белого дома. Место Спайсера заняла его заместитель Сара Сандерс.

«Он хотел привнести новых людей, чтобы улучшить работу отдела по коммуникациям, и я решил порекомендовать президенту дать Энтони и Саре возможность начать с чистого листа», — добавил Спайсер.