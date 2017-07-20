Конгрессмены заподозрили дочь Трампа в сокрытии связей ее мужа с РФ

В США группа из 22 конгрессменов от Демократической партии обратилась в Федеральное бюро расследований с просьбой выяснить, знала ли дочь президента США и советник Белого дома Иванка Трамп о встречах своего мужа Джареда Кушнера с российскими политиками. Об этом говорится в письме конгрессменов.

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Вступая на должность советника Белого дома, Трамп заполняла форму, в которой должна была указать, имела ли она или кто-то из членов ее семьи контакты с иностранными правительствами за последние семь лет. Умышленное неуказание таких данных грозит тюремным заключением на срок до пяти лет.

Конгрессмены отметили, что обеспокоены, что Иванка Трамп, возможно, "участвовала в подобном обмане".

Как сообщал УНИАН, ранее газета The Washington Post, ссылаясь на отчеты американской разведки, написала, что Кушнер в конце 2016 года обсуждал с послом России в США Сергеем Кисляком возможности использования защищенного канала дипломатической связи.