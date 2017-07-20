КНДР готовит новые испытания ракет - CNN

КНДР готовится к новым испытаниям межконтинентальных баллистических ракет или ракет средней дальности.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в разведке США.

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Разведка США выявила подготовку Пхеньяна к новому испытанию с помощью наблюдения со спутников. США засекли тестирование радаров и систем коммуникации, которые северокорейские военные обычно используют при запуске ракет. Испытания могут состояться в ближайшие две недели.

CNN отмечает, что методы маскировки КНДР запусков своих ракет стали более изощренными.

Кроме того, разведка США изучает возможность запуска северокорейских ракет с подводных лодок. Как сообщили источники в разведывательной службе, эта технология запуска пока находится в КНДР на начальном уровне.

Как сообщал УНИАН, в Пентагоне считают, что КНДР не имеет возможности нанести точный удар по США из-за неразвитой системы навигации.