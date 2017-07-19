Экс-президенты Польши предупредили о начале диктатуры в стране

Бывшие президенты Польши Лех Валенса, Александер Квасьневский и Бронислав Коморовский считают реформу судебной системы, которую пытается провести правящая партия Право и Справедливость (PiS) Ярослава Качиньского, путем к диктатуре. Об этом пишет польское издание Wyborcza.pl.

"Мы боремся, поскольку проигранный бой за Верховный суд будет началом неограниченной тирании и диктатуры нынешнего правительства", - сказано в обращении. Как отмечают авторы обращения, несмотря на разницу взглядов и партийную принадлежность, они "объединяются в борьбе против Качиньского”, поднимаются на защиту своих прав ради гражданской солидарности, которая “родилась с крупнейшего в истории Европы мирного восстания, польского августа 1980 года”.

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Судебная реформа инициирует изменения в три закона - о Верховном суде, о Национальном судебном совете и о Суде общей юрисдикции. Правящая партия утверждает, что реформа приведет к излечению судебной ветви власти от патологий. Нововведения подчиняют Верховный суд министерству юстиции и усиливают влияние правительства на назначение председателей судов. Оппозиция же и большинство судейского корпуса настаивают, что реформа уничтожает независимость судов.

В свете протестов президент Польши Анджей Дуда заявил, что наложит вето на закон о Верховном суде, если не будут учтены его поправки к этому законопроекту, а также к закону о Национальном судебном совете. В PiS задекларировали, что поправки президента будут учтены.

Как сообщалось, Сенат Польши вслед за нижней палатой парламента - Сеймом - проголосовал за поправки к закону о Национальном судебном совете и структуре судов. Нововведения подчиняют Верховный суд страны министерству юстиции и усиливают влияние правительства на назначение глав судов. Польская оппозиция резко осудила изменения в системе правосудия.

16 июля крупнейших городах Польши тысячи людей вышли на акции протеста против судебной реформы. В них приняли участие сторонники оппозиции разных идеологических направлений.