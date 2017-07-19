В стиле экшн: в Лондоне вооруженная банда на мопедах ограбила стоящий в пробке Porsche (видео)

В Лондоне четверо неизвестных мужчин на мопедах ограбили водителя автомобиля Porsche, застрявшего в пробке в вечерний час пик. Об этом сообщает Daily Mail.

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На кадрах видно, как двое злоумышленников на мопеде подъезжают к автомобилю, после этого один из злоумышленников начинает угрожать водителю, предположительно, ножом. В этот момент к транспортному средству подъезжают еще двое неизвестных на мопедах. После того, как водитель отдает ценные вещи, злоумышленники покидают место преступления.

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Все случилось настолько быстро, что большинство прохожих даже не заметили произошедшего. Полиция уже занимается расследованием данного инцидента.

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