Гражданам Катара запретили въезжать в Египет без виз

Власти Египта приняли решение о восстановлении визового режима с Катаром, передает Европейская правда. О введении визового режима были проинформированы все КПП Египта. Положение вступит в силу в четверг, 20 июля, и будет распространяться на владельцев обычных и дипломатических паспортов.

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Туристы из Катара смогут получить трехмесячную визу по прилету в аэропорт. Виза может быть продлена при обращении в соответствующие инстанции Египта.

Как известно, в Персидском заливе продолжается дипломатический кризис. Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, которые разорвали дипломатические и экономические связи с Катаром и обвинили его в поддержке терроризма, выдвинули список требований Катару, состоящий из 13 пунктов.

От Катара требуют разорвать дипломатические связи с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и закрыть телеканал "Аль-Джазира". Катар неоднократно отвергал обвинения и заявлял, что не будет выполнять требований, ведь они нарушают его суверенитет.