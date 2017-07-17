Кадыров пригрозил миру российским ядерным оружием. Пескову пришлось оправдывать его

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который заявил, что армия РФ может «поставить раком весь мир», передает РБК.

«Там действительно были достаточно жесткие рассуждения, но их надо рассматривать в контексте и если рассматривать в контексте, то ничего из ряда вон выходящего сказано не было», — сказал Песков.

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​Он добавил, что слова Кадырова часто «выдирают из контекста».

Рамзан Кадыров ​15 июля дал интервью американскому телеканалу HBO, в котором он заявил, что США ведут политику, направленную против руководства России.

Комментируя это, глава Чечни напомнил, что у России есть ядерное оружие​ и в случае войны она может «перевернуть весь мир». На вопрос журналиста, рассматривает ли он США как врага России, Кадыров ответил, что Америка не такое сильное государство, «чтобы мы рассматривали его как врага России».

«У нас сильное государство и ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушат, туда автоматически полетят наши ракеты. Мы весь мир перевернем, раком поставим», — заявил Кадыров.

Как сообщал УНИАН, Кадыров также призвал «забрать» из республики геев, если они там есть, чтобы «очистить кровь». В качестве страны, которая могла бы приютить «несуществующих» чеченских геев, он назвал Канаду.