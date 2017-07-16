В Сирии произошел взрыв возле правительственного города, есть жертвы

Сирийское государственное телевидение сообщило о "террористическом взрыве" на север от правительственного приморского города Латакия, который произошел в воскресенье, 16 июля, пишет Reuters.

Согласно информации издания, взрыв произошел в Рас-Шамре, городе в около 12 км к северу от сирийского города. Так, взрыв имел "террористическую" природу.

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Отмечается, что в результате инцидента под Латакией есть жертвы, однако их количество и подробности происшествия пока неизвестны.

Как сообщал УНИАН, на части территории Сирии начал действовать режим прекращения огня.