В Сирии произошел взрыв возле правительственного города, есть жертвы
14:46, 16 июля 2017Мир
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В результате инцидента под Латакией есть жертвы, однако их количество и подробности происшествия пока неизвестны.
Иллюстрация REUTERS
Сирийское государственное телевидение сообщило о "террористическом взрыве" на север от правительственного приморского города Латакия, который произошел в воскресенье, 16 июля, пишет Reuters.
Согласно информации издания, взрыв произошел в Рас-Шамре, городе в около 12 км к северу от сирийского города. Так, взрыв имел "террористическую" природу.
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Отмечается, что в результате инцидента под Латакией есть жертвы, однако их количество и подробности происшествия пока неизвестны.
Как сообщал УНИАН, на части территории Сирии начал действовать режим прекращения огня.
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