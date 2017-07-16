Американец получил 16 лет тюрьмы за убийство 21 кошки
Правоохранители нашли преступника спустя месяц после первого исчезновения. Тогда полиция обнаружила на одной из парковок автомобиль, на приборной панели которого находилась мертвая кошка.
26-летний житель Калифорнии Роберт Рой получил 16 лет тюрьмы за убийство кошек, пишет USA Today.
Кошки начали пропадать с 2015 года в одном из районов Калифорнии, а впоследствии их находили мертвыми.
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Правоохранители нашли преступника спустя месяц после первого исчезновения. Тогда полиция обнаружила на одной из парковок автомобиль, на приборной панели которого находилась мертвая кошка. Хозяином машины оказался Рой, который в этот момент спал в транспортном средстве. Кроме того, в автомобиле были также обнаружены нож и перчатки в крови и шерсти.
Всего преступник убил 21 кошку.
Как сообщал УНИАН, в интернете появился сайт с непрерывным кошачьим мурлыканьем.