Американец получил 16 лет тюрьмы за убийство 21 кошки

26-летний житель Калифорнии Роберт Рой получил 16 лет тюрьмы за убийство кошек, пишет USA Today.

Кошки начали пропадать с 2015 года в одном из районов Калифорнии, а впоследствии их находили мертвыми.

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Правоохранители нашли преступника спустя месяц после первого исчезновения. Тогда полиция обнаружила на одной из парковок автомобиль, на приборной панели которого находилась мертвая кошка. Хозяином машины оказался Рой, который в этот момент спал в транспортном средстве. Кроме того, в автомобиле были также обнаружены нож и перчатки в крови и шерсти.

Всего преступник убил 21 кошку.

Как сообщал УНИАН, в интернете появился сайт с непрерывным кошачьим мурлыканьем.