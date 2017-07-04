Лучшее успокоительное: в интернете появился сайт с непрерывным кошачьим мурлыканьем

Разработчик и саунд-дизайнер Стефан Пиджон создал сайт Purrli, на котором можно слушать непрерывное кошачье мурлыканье.

Интересной особенностью сайтя является звуковая панель, с помощью которой можно отрегулировать частоту, тембр и громкость мурчания. Так, например, можно сделать звук более "сонным", "веселым" или "радостным".

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По словам создателяPurrli, в основу проекта легло его собственное приложение Purr generator, выпущенное в 2015 году, пишет Motherboard.

Он рассчитывал на то, что проект будет не более чем шуточным, однако отзывы показали, что многим он оказался полезен.

Как сообщал УНИАН, в Украине появился сайт для проверки однофамильцев и картой их проживания.