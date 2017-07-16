При пожаре в жилом доме в Китае погибли 22 человека
08:59, 16 июля 2017Мир
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К настоящему моменту огонь потушен, причина инцидента выясняется.
Еще три человека ранены / NewsX
При пожаре в провинции Цзянсу на востоке Китая погибли 22 человека, еще три человека получили ранения. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.
Пожар возник в воскресенье около 4.30 утра по местному времени (суббота 23.30 по Киеву) в населенном пункте Юйшань.
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К настоящему моменту огонь потушен, причина инцидента выясняется.
Как сообшал УНИАН, в Эквадоре перевернулся и загорелся автобус, погибли 14 человек.
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