При пожаре в жилом доме в Китае погибли 22 человека

При пожаре в провинции Цзянсу на востоке Китая погибли 22 человека, еще три человека получили ранения. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

Пожар возник в воскресенье около 4.30 утра по местному времени (суббота 23.30 по Киеву) в населенном пункте Юйшань.

Читайте такжеНа Гавайях загорелся 36-этажный дом, есть жертвы (фото, видео)

К настоящему моменту огонь потушен, причина инцидента выясняется.

Как сообшал УНИАН, в Эквадоре перевернулся и загорелся автобус, погибли 14 человек.