Давка на стадионе в Дакаре: 8 человек погибли, 49 травмированы

На стадионе в Дакаре, столице Сенегала, произошла давка и потасовки, в результате чего упала стена. По меньшей мере восемь человек погибли и еще 49 получили ранения, сообщает "112 Украина" со ссылкой на информационное агентство APS.

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По его информации, инцидент произошел после окончания футбольного матча. Отмечается, что стена обрушилась в результате давки, образовавшейся на выходе со стадиона Demba Diop.

На стадионе проходил финал Кубка Лиги между командами Stade de Mbour и Union Sportive Ouakam. Команды сыграли вничью со счетом 1:1, но рефери дал дополнительное время. Stade de Mbour забивает гол и после финального свистка начались массовые столкновение и драки между фанатами двух команд. Полиция применила слезоточивый газ. Среди пришедших на матч началась паника, они кинулись к выходу. В результате огромного напора, стена у выхода не выдержала и упала.