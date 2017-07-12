Санкции против Катара со стороны арабских стран остались действующими

Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет оставили в силе санкции в отношении Катара. Как говорится в совместном заявлении четырех государств, распространенном во вторник, 11 июля, они намерены проследить, насколько серьезно Катар будет вести борьбу с терроризмом и будет способствовать стабильности и безопасности в регионе, как сообщает DW.

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Дипломатические и экономические отношения четырех стран с Катаром были разорваны более месяца назад. Катар обвиняется в поддержке террористических группировок и тесных связях с иранскими шиитами. В Катаре отрицают все обвинения и заявляют о невозможности выполнить выдвинутый ранее ультиматум, который состоит из 13-ти требований.

Напомним, во вторник министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и госсекретарь США Рекс Тиллерсон подписали соглашение о совместной борьбе с терроризмом. Стороны намерены предпринять больше усилий по пресечению финансирования террористических группировок.

Впрочем, четыре арабские страны, которые предъявили ультиматум до сих пор, назвали договоренности между Катаром и США "недостаточными". Не следует доверять обещаниям катарской власти, а нужно тщательно мониторить, насколько серьезно Катар собирается бороться с терроризмом.

12 июля в городе Джидда в Саудовской Аравии состоятся переговоры Тиллерсона с министрами иностранных дел четырех арабских стран, где будет обсуждаться текущий кризис.