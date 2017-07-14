Погибшими при нападении на отель в Хургаде оказались граждане Германии, а не Украины

19:48, 14 июля 2017
Общество
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Двое из четырех пострадавших - граждане Чехии.

При нападении погибли двое туристов / dostor.org

Погибшие при нападении на отель в египетской Хургаде были гражданками Германии, а не Украины. Об этом агентству Reuters сообщил представитель службы безопасности региона Красного моря генерал Мохамед эль-Хамзави.

Он также сообщил, что двое из четырех пострадавших - граждане Чехии.

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Напомним, ранее Reuters со ссылкой на министерство внутренних дел и силы безопасности Египта сообщило, что двое украинских туристов были убиты и еще четырех других туристов травмированы в результате нападения лица с ножом на курорте в Хургаде.

Посол Украины в Египте не подтвердил информацию, что среди погибших в Хургаде украинцы.

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Теги: #нападение в Египте#нападение на отель