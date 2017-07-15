Нападение на туристов в Хургаде: стало известно имя преступника (фото)

Преступник, совершивший нападение на группу туристов в Хургаде, приобрел нож, с которым накинулся на иностранцев, незадолго до инцидента. Об этом в субботу сообщил представитель Управления безопасности провинции Красное море, передает ТАСС.

По его сведениям, "преступник в пятницу утром прибыл в Хургаду, посетил пятничную молитву в одной из мечетей города, затем в хозяйственном магазине приобрел кухонный нож и отправился на набережную, где располагаются туристические комплексы".

Как сообщил представитель управления, напавший на иностранцев - 28-летний уроженец египетской провинции Кафр эш-Шейх по имени Абдеррахман Шамс ад-Дин. До последнего времени, по утверждению сотрудника МВД, он не имел "никаких замечаний со стороны органов безопасности ни по уголовной, ни по политической линии". Именно поэтому преступник беспрепятственно приехал в город и смог добраться в туристическую зону.

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После атаки на туристов в гостиничном комплексе преступник выбросил и нож, и мобильный телефон в море. Они были найдены и приобщены к делу в качестве основных вещественных доказательств.

Сайт Al-Youm Al-Sabia со ссылкой на представителей службы безопасности сообщил, что преступник передан органам Высшей прокуратуры государственной безопасности Египта. Отмечается, что он депортирован в Каир, где и будет продолжено расследование.

Как сообщал УНИАН, 14 июля в Хургаде в одной из местных гостиниц преступник напал с ножом на иностранных туристов. В результате инцидента были убиты две гражданки ФРГ, ранения получили две гражданки Армении, жительница Чехии и россиянка.