Нападение на отель в Хургаде: ранена россиянка и 5 туристов из Германии
Россиянка находится под присмотром врачей, и в настоящий момент ее жизни ничего не угрожает.
В результате нападения неизвестного с ножом в одном из отелей в египетской Хургаде ранена гражданка РФ, заявили "Интерфаксу" в генконсульстве России в Хургаде.
"По предварительным данным, в результате нападения ранена гражданка РФ. Женщина получила несколько ножевых ранений", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, раненая находится под присмотром врачей, "и в настоящий момент ее жизни ничего не угрожает".
Также Европравда со ссылкой на местный сайт Dostor.org сообщает, что ранены 5 туристов из Германии.
Ранее сообщалось, что при нападении на отель в Хургаде погибли двое туристов, предположительно из Украины, еще четверо получили ранения. Нападавший был задержан.