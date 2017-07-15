На Гавайях загорелся 36-этажный дом, есть жертвы (фото, видео)
09:35, 15 июля 2017Мир
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В результате пожара погибли три человека, по меньшей мере двое людей были госпитализированы из-за отравления дымом.
Иллюстрация REUTERS
В Гонолулу (США, штат Гавайи) днем 14 июля (около 3 часов ночи 15 июля по Киеву) вспыхнул пожар в 36-этажном жилом небоскребе Marco Polo.
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В результате пожара погибли три человека, пишет гавайское издание Star Advertiser.
По меньшей мере два человека были госпитализированы из-за отравления дымом.
Пожар возник на 26-м этаже, а потом перекинулся выше. Башня Marco Polo построена в 1971 году.
Как сообщал УНИАН, 14 июня в 27-этажном жилом доме в западном Лондоне произошел пожар, жертвами которого стали 79 человек.
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