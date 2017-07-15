Посольство Украины в Великобритании отреагировало на задержание боевика "ЛДНР"

Посольство Украины в Великобритании отреагировало на приговор Бенджамину Стимсону, который воевал в рядах боевиков на Донбассе.

Об этом дипломатическое представительство написало в своем Twitter.

"Этот случай должен отправить мощный сигнал всем тем, кто рассматривает возможность присоединения к пророссийским террористическим организациям ДНР/ЛНР в Украине", - сказано в сообщении.

Британский суд впервые признал гражданина страны виновным в террористической деятельности в связи с его участием в конфликте на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, суд в Манчестере приговорил британца Бенджамина Стимсона, который находился в составе вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР", к пяти годам и четырем месяцам тюрьмы.

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Судья уточнил, что приговаривает Стимсона к восьми годам заключения, но вычитает треть этого срока за признание вины.

"Мы потрясены приговором. Он слишком суровый", - заявил отец осужденного Мартин Стимсон.

"Мне жаль, что мой сын туда поехал. Мы об этом не знали. Мы думали, он работает на ферме", - добавил он.

Сторона обвинения говорила о том, что Стимсон имел "намерение при содействии других лиц совершить акты терроризма".

Однако судья не нашел доказательств того, что Стимсон непосредственно участвовал в вооруженном конфликте.

Судья постановил, что Бенджамин Стимсон не имеет экстремистских взглядов и не представляет сейчас опасности для населения Британии.

Изначально Стимсон также обвинялся в подготовке и совершении террористических актов, но затем эти обвинения были сняты.

Бенджамину Стимсону 41 год. Он родился и вырос на севере Англии. Осенью 2015 года журналисты ВВС встретили его неподалеку от Дебальцева.

Он рассказал, что отправился на Донбасс, поскольку дома не видел никаких перспектив. На тот момент он уже полтора года сидел без работы.

Но не менее важными для британца были и идеологические причины.

"Я считаю происходящее здесь западной империалистической агрессией против России, против людей, которые не играют в западные игры", - сказал он тогда журналистам.

При этом он говорил, что за три месяца, проведенные на востоке Украины, он еще ни разу не стрелял во врага.

На суде Бенджамин Стимсон отрицал свое участие в военных действиях. По его словам, он провел на востоке Украины четыре месяца, работая водителем скорой помощи.

Судя по материалам дела, во время его пребывания на Донбассе британец провел несколько недель в больнице из-за проблем с желудком, а затем довольно много времени находился в тыловом расположении формирований "ДНР", лишь эпизодически выезжая на передовую.