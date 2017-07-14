Париж отмечает военным парадом День взятия Бастилии (фоторепортаж)

В Париже на Елисейских полях начался военный парад по случаю национального праздника французов - Дня взятия Бастилии.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

Участие в параде принимают 3700 военных и более 200 единиц военной техники.

Рядом с французскими военными шагают почти 200 американских солдат – они возглавляют парад по случаю 100-летия со времени вступления США в первую мировую войну.

По приглашению президента Франции гостями парада стали президент США Дональд Трамп с женой Меланией.

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По плану, в небе над французской столицей пролетели американские истребители F16 и F-22 Raptor.

В контексте борьбы с терроризмом в параде также принимает участие национальная полиция Франции.

Парад проходит при усиленных мерах безопасности – мобилизовано 11 тысяч сотрудников правоохранительных органов.