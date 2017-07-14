Сегодня - годовщина теракта в Ницце, который унес жизни 86 человек (видео)

Год назад, 14 июля 2016 года, произошёл террористический акт в Ницце. Люди на Английской набережной наблюдали за салютом в честь Дня взятия Бастилии. Примерно в 22:30 мужчина на 19-тонном грузовике врезался в толпу. По словам очевидцев, машина делала зигзаги, чтобы задавить как можно больше людей. Водитель грузовика проехал около 2 км и остановился, начав стрелять по прохожим и полиции.

В результате 86 человек погибли и 308 получили ранения. Среди погибших – один гражданин Украины, еще двое наших соотечественников были ранены. Нападавший был застрелен полицией, им оказался 31-летний выходец из Туниса Мохамед Лауэж-Булель.

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Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». Совет безопасности ООН принял заявление, в котором теракт охарактеризован как «варварская и подлая атака».