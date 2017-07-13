США и Россия работают над режимом прекращения огня еще в одном районе Сирии - Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что США и Российская Федерация работают над установлением режима прекращения огня еще в одном районе Сирии.

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Об этом Трамп сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже, которая транслировалась на сайте Белого дома.

Как отметил американский лидер, после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки" на прошлой неделе, на юго-западе Сирии удалось достичь выполнения соглашения о прекращении огня.

"Мы достигли режима прекращения огня, который пока держится уже почти пять дней", - заявил Трамп.

Также президент США добавил, что возможно пять дней не является длительным периодом, но в ситуации с Сирией "это очень длительный период времени".

"И это стало результатом поддержания коммуникации со страной (с Россией - УНИАН). Во время этого пятидневного периода много жизней было сохранено, многие люди не погибли, ни одного выстрела не было сделано в очень, очень опасной части мира. И это в одной из опаснейших частей Сирии", - подчеркнул Трамп.

"Поэтому, благодаря определенной коммуникации и диалогу, мы смогли достичь режима прекращения огня. И это будет продолжаться некоторое время, и, откровенно говоря, мы работаем над вторым этапом прекращения огня в очень неспокойной части Сирии. И если мы достигнем этого, и вдруг еще в нескольких районах, вы получите ситуацию, когда не будут происходить выстрелы в Сирии", - сказал Трамп.

Как сообщал УНИАН, 7 июля Соединенные Штаты, Россия и региональные страны Ближнего Востока достигли соглашения о прекращении огня на территории юго-запада Сирии, которая является одной из зон, где в течение шести лет идет война.