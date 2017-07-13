За личные комплексы Трампа и Путина будут расплачиваться жители Украины и Сирии - журналист

Бесплодность гамбургской встречи Трампа и Путина начинают признавать и российские прокремлевские СМИ. Об этом пишет Семен Новопрудский,

российский журналист, в новом выпуске журнала "Новое время".

Например, газета Известия со ссылкой на некий источник в МИД России сообщила, что Москва может выслать около 30 дипломатов США, а также наложить арест на некоторые объекты американской собственности в России.

"Однако проблема в том, что за личные комплексы Трампа и Путина расплачиваться будут не столько россияне и еще в меньшей степени американцы, сколько жители Украины, Сирии, Евросоюза. Россия легко переключает тумблеры в своей пропагандистской машине, меняя одну ложь на другую. Долгое время тот же Евросоюз российские провластные СМИ чихвостили как “марионетку США”: мол, европейцы не отменяют санкции против России только из-за давления американской администрации", - пишет он.

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"Теперь Трамп, мягко говоря, не находит общего языка со странами—лидерами ЕС Германией и Францией, однако Евросоюз продлевает санкции против России за Крым и Донбасс даже без голосования. А сам Трамп не может отменить никакие санкции, введенные администрацией Обамы, чтобы еще глубже не зарыться в скандал вокруг возможных связей своей администрации с русскими", - считает журналист.

Новопрудский считает, что у Трампа с Путиным много общего.

"Оба открыто ненавидят независимые СМИ и считают не нравящиеся им факты фейком или провокацией. Оба крайне тщеславны, явно ставят демонстрацию личной крутизны выше политической ответственности за судьбы своих стран и человечества в целом. Оба хотят оставаться у власти как можно дольше любой ценой. Именно это делает их недоговороспособными. А любую их личную встречу — конкурсом обманщиков", - констатирует журналист.

Детальнее читайте в свежем выпуске журнала "Новое время".