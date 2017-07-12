Экс-президента Бразилии приговорили к 9,5 годам за взятки

Суд приговорил бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву к 9,5 годам тюрьмы, признав его виновным в коррупции, передает Русская служба Би-Би-Си.

Экс-президента и его супругу обвиняли в том, что они не задекларировали роскошный пентхаус в курортном городе Гуаружа и незаконно получили 747,8 тыс. долларов от строительной компании OAS в обмен на содействие в получении контрактов с государственной компанией Petrobras.

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Адвокаты Да Силвы намерены подать апелляцию на решение суда. До ее рассмотрения бывший президент будет находиться на свободе.

Сам он продолжает настаивать на своей невиновности, отрицает любые противоправные действия и утверждает, что уголовное дело против него сфабриковано его политическими оппонентами.

Лула да Силва занимал пост президента Бразилии два срока подряд, с 2003 по 2010 год, и пользовался в стране большой популярностью.

После его ухода с поста страну возглавила его преемница из Рабочей партии Дилма Русеф, однако вскоре в адрес и бывшего, и действующего лидера начали выдвигать обвинения в коррупции.

В 2014 году прокуратура Бразилии начала расследование по делу о схеме подкупа, организованного компанией Petrobras, которое получило в прессе названием "Операция Автомойка".

В ходе расследования было открыто несколько уголовных дел, фигурантами которых стали десятки крупных бизнесменов и функционеров Рабочей партии - всех их обвиняли в причастности к многомиллиардным коррупционным схемам.

В марте 2016 года в рамках этого дела Лула Да Силва был ненадолго арестован, однако вскоре Дилма Русеф назначила его главой своей администрации и экс-президент, таким образом, получил иммунитет от уголовного преследования.

Но в конце августа прошлого года Русеф сама была смещена со своего поста за нарушения бюджетного законодательства.